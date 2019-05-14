2500 автомобілів – на одному авторинку!

CarbaZar, новий авторинок, що відкривається вже цієї суботи 18 травня на Арена Львів, стане одним з найбільших не лише у Львівській області, але й в Західній Україні.



“Тут будуть продавати автомобілі: від вживаних до нових, від легкових до вантажних, – розповідає Любомир Ладнюк, співзасновник авторинку “CarbaZar” – Все, що є, наприклад, в Інтернеті, на сайтах, тут можна буде прийти, подивитися, переглянути, проїхатися. Так само й людина, яка продає, може тут знайти свого покупця, показати своє авто людині”.



На CarbaZar очікується близько 12-ти тисяч продавців, що гарантує максимальний вибір автомобілів. І справа не лише в кількості авто, що будуть тут продаватися – справа також і в якості послуг. Від зручного розташування на об’їзній Львова – до нових можливостей для всіх учасників авторинку. Адже засновники CaraZar прагнуть зібрати в одній локації всі сервіси, необхідні для продажу-купівлі автомобіля: від страхування до техогляду і реєстрації, від вигідного кредитування до ремонту та СТО.



Масштаб нового авторинку, розашованого на “Арені Львів”, справді дозволяє це зробити. Вже зараз до співпраці з CarbaZar долучилася технічні та страхові партнери, список яких постійно поповнюється. Їх пропозиції допоможуть зробити це місце одним з найкомфортніших для покупки автомобіля. А ще більше спеціальних можливостей та привілеїв отримають учасники CarbaZar-клубу.



“Кожен учасник клубу може собі підібрати автозапчастини, – каже Тарас Ільо, учасник “CarbaZar-клубу”. – Також може собі підібрати СТО, може скористатися послугами евакуатора і технічної допомоги, спеціальними пропозиціями від наших фінансових та страхових партнерів”.





Приєднатися до клубу, щоб користуватися перевагами, можна вже зараз – на сайті carbazar.lviv.ua. За реєстрацію у Клубі учасники гарантовано отримають знижку на місце під продаж чи на паркування. Окремий приємний сюрприз з нагоди відкриття для всіх власників жовтих автомобілів: протягом місяця в'їзд на авторинок та паркомісце будуть безкоштовними. Такі акції проводитимуть на регулярній основі для того, щоб перетворити CarbaZar на універсальний авторинок з максимальною кількістю послуг. На авторинок, де знайти автомобіль мрії або покупця для своєї машини – легко, зручно і просто.

Дізнавайтеся першими про особливості найбільшого авторинку Львівської області: приїжджайте на CarbaZar щосуботи з 7:00 до 14:00 години на “Арена Львів”.