2500 автомобилей – на одном авторынке!

CarbaZar, новый авторынок, который открывается уже в эту субботу 18 мая на "Арена Львов", станет одним из крупнейших не только во Львовской области, но и в Западной Украине.

"Здесь будут продавать автомобили: от б/у до новых, от легковых до грузовых, – рассказывает Любомир Ладнюк, соучредитель авторынка “CarbaZar” – Все, что есть, например, в интернете, на сайтах, здесь можно будет прийти, посмотреть, проехаться. Так же и человек, который продает, может здесь найти своего покупателя, показать свое авто человеку”.

На CarbaZar ожидается около 12-ти тысяч продавцов, что гарантирует максимальный выбор автомобилей. И дело не только в количестве авто, которые будут здесь продаваться – дело также и в качестве услуг. От удобного расположения на объездной Львова – до новых возможностей для всех участников авторынка. Ведь основатели CarabaZar стремятся собрать в одной локации все сервисы, необходимые для купли-продажи автомобиля: от страхования до техосмотра и регистрации, от выгодного кредитования до ремонта и СТО.

Масштаб нового авторынка, расположенного на “Арене Львов”, действительно позволяет это сделать. Уже сейчас к сотрудничеству с CarbaZar присоединилась технические и страховые партнеры, список которых постоянно пополняется. Их предложения помогут сделать это место одним из самых комфортных для покупки автомобиля. А еще больше специальных возможностей и привилегий получат участники CarbaZar-клуба.

"Каждый участник клуба может себе подобрать автозапчасти, – говорит Тарас Ильо, участник "CarbaZar-клуба". – Также он может себе подобрать СТО, может воспользоваться услугами эвакуатора и технической помощи, специальными предложениями от наших финансовых и страховых партнеров”.



Присоединиться к клубу, чтобы пользоваться преимуществами, можно уже сейчас – на сайте carbazar.lviv.ua. За регистрацию в Клубе участники гарантированно получат скидку на место под продажу или на парковку. Отдельный приятный сюрприз по случаю открытия для всех владельцев желтых автомобилей: в течение месяца въезд на авторынок и паркоместо будут бесплатными. Такие акции будут проводиться на регулярной основе для того, чтобы превратить CarbaZar на универсальный авторынок с максимальным количеством услуг. На авторынок, где найти автомобиль мечты или покупателя для своей машины будет легко, удобно и просто.

Узнавайте первыми об особенностях крупнейшего авторынка Львовской области: приезжайте на CarbaZar каждую субботу с 7:00 до 14:00 на “Арена Львов”.