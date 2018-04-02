Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що компанії, котрі здійснюють ремонт доріг, нестимуть відповідальність за неналежне виконання узятих на себе зобов'язань. При чому виправляти недоліки будуть за власний кошт.

Володимир Гройсман пригрозив недобросовісним дорожньо-ремонтним компаніям тим, що їм доведеться виправляти помилки за свій рахунок. Насправді, такий пункт є у будь-якому договорі про надання послуг.

Під час спеціальної наради з питань розвитку дорожнього господарства голова уряду зустрівся з чиновниками, відповідальними за стан доріг в Україні. Сторінка політика у Twitter після цієї зустрічі поповнилась наступними цитатами:

“Контроль якості вже побудованих доріг: всі, хто дозволив собі халтуру, мають понести відповідальність і виправити ситуацію за власний рахунок. Також вимагаю припинити і викорінити випадки, коли в ями з калюжами лопатами кидають гарячий асфальт і називають це ремонтом доріг”.

Також прем’єр-міністр наголосив на тому, що не можна нехтувати ваговим контролем, маючи на увазі, що вантажівки курсують нашими автошляхами незважаючи на обмеження на проїзд для автомобілів певної ваги.

“Вимога до "Уктрансбезпеки" – налогодити дієвий і постійний контроль за переміщенням вантажів територією України. Тиждень якісного контролю – і буде порядок. Не можна розмінювати на хабар в 500 гривень питання якості і безпеки доріг”.

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