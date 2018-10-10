Схоже, уряд взяв курс на повернення скасованого через корупційну складову техогляду. Відповідний законопроект вже представлений для публічного обговорення на сайті Мінінфраструктури

Процедура під назвою "перевірка транспортного засобу на придатність до експлуатації" буде обов'язковою для всіх транспортних засобів. На думку авторів документа, це дозволить адаптувати українське законодавство до європейських норм. З повним текстом законопроекту можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також: Порошенко особисто порушує ПДР: Відео

Техогляд повинен проводитися на акредитованих СТО спеціально підготовленими експертами, які мають свою печатку. При виявленні недоліків дається час на їх усунення і призначається повторний огляд.

Періодичність перевірки легкових автомобілів, що перебувають в особистому користуванні, – кожні два роки.

Незалежно від дати останньої перевірки, техогляд повинен проводитися при:

− реєстрації або перереєстрації ТЗ;

− переобладнанні ТЗ;

− зміні власника ТЗ;

− виїзді ТЗ за межі України.

Обов'язковому техогляду підлягають вживані ТЗ, які ввозяться на територію України.

Свідоцтво про придатність ТЗ для експлуатації додається до переліку обов'язкових документів водія. Для водіїв комерційного транспорту вводиться Свідоцтво про професійну компетентність. Відсутність документів передбачає штраф – 1700 грн. або позбавлення права керування до 6 місяців.