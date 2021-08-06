Першу частину нової окружної дороги навколо Києва Укравтодор почне будувати у 2021 році. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко сказав в інтерв'ю Forbes Україна.
Коментуючи те, що об'єкт вивели з-під Prozorro, Тимошенко заявив, що “це спецпроект, до якого ми залучаємо іноземні гроші”.
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“Десь через місяць підпишемо угоду з інвестором і будемо чекати ратифікації у Верховній Раді. Не можу назвати імʼя інвестора: ми підписали документи про нерозголошення. Це міжурядова угода — консорціум кількох країн. У будь-якому випадку, гроші вже є”, — заявив він.
Тимошенко додав, що перша частина дороги буде розташована між Варшавською та Львівською трасою в напрямку Житомира. Цю ділянку почнуть будувати у 2021 році.
В травні Укравтодор та американська компанія Bechtel Overseas Corporation підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту з будівництва Київської обхідної дороги (КОД).
Протяжність Київської обхідної дороги становитиме близько 150 км. Вона допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва та з'єднає ключові автомобільні дороги М-07 Київ — Ковель, М-06 Київ — Чоп, М-05 Київ — Одеса та Н-01 Київ — Знам’янка. Також КОД об'єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль — Маріуполь та М-03 Київ — Харків та обхід міста Бровари.
З кінця минулого року Укравтодор розпочав розроблення проектної документації для ділянок проходження КОД:
- перша ділянка — від М-07 Київ — Ковель — Ягодин до М-06 Київ — Чоп протяжністю 18,1 км;
- друга ділянка — від М-06 Київ — Чоп до М-05 Київ — Одеса протяжністю 35,2 км;
- третя ділянка — від М-05 Київ — Одеса до Н-01 Київ — Знам’янка протяжністю 22,9 км;
- четверта ділянка — будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до Н-01 Київ — Знам’янка та Гора — Рогозів протяжністю 25,7 км;
- п'ята ділянка — від Гора — Рогозів до М-03 Київ — Харків протяжністю 9,7 км.