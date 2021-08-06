Першу частину нової окружної дороги навколо Києва Укравтодор почне будувати у 2021 році. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

Коментуючи те, що об'єкт вивели з-під Prozorro, Тимошенко заявив, що “це спецпроект, до якого ми залучаємо іноземні гроші”.

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“Десь через місяць підпишемо угоду з інвестором і будемо чекати ратифікації у Верховній Раді. Не можу назвати імʼя інвестора: ми підписали документи про нерозголошення. Це міжурядова угода — консорціум кількох країн. У будь-якому випадку, гроші вже є”, — заявив він.

Тимошенко додав, що перша частина дороги буде розташована між Варшавською та Львівською трасою в напрямку Житомира. Цю ділянку почнуть будувати у 2021 році.

В травні Укравтодор та американська компанія Bechtel Overseas Corporation підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту з будівництва Київської обхідної дороги (КОД).

Протяжність Київської обхідної дороги становитиме близько 150 км. Вона допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва та з'єднає ключові автомобільні дороги М-07 Київ — Ковель, М-06 Київ — Чоп, М-05 Київ — Одеса та Н-01 Київ — Знам’янка. Також КОД об'єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль — Маріуполь та М-03 Київ — Харків та обхід міста Бровари.

З кінця минулого року Укравтодор розпочав розроблення проектної документації для ділянок проходження КОД: