Huawei представив свій гібридний кросовер Aito M5. Його потужність 489 к.с., а вартість $39 060. Ринкову прем’єру Aito M5 заплановано на 20 лютого 2022 року.

Aito M5 — перша модель бренду Aito, про створення якого Huawei та американський виробник електромобілів та компонентів Seres оголосили на початку грудня цього року.

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Як повідомили у Huawei, кросовер оснащений операційною системою HarmonyOS та системою електроприводу Huawei DriveOne “3-в-1”, створеною спільно з Seres. Співпраця з останньою, певною мірою, пояснюється китайським корінням: Seres дочірня компанія китайської Sokon Industry Group.

Силова установка кросовера – інтелектуальна система з переднім асинхронним двигуном змінного струму та заднім синхронним з постійними магнітами. Сукупна віддача агрегатів у топовій версії досягає 489 к.с. Ємність акумуляторного блоку – 200 кВт·год (у топовій комплектації). Запас ходу кросовера у повнопривідній версії – 1102 км за циклом WLTC або 1242 км за CLTC.

В якості так званого “збільшувача дальності ходу” використовується 125-сильний бензиновий чотирициліндровий мотор робочим об’ємом 1,5 літра. Об’єм бензобака становить 56 літрів. Заявлена комбінована витрата палива – 0,8 л на 100 км шляху. Час прискорення від 0 до 100 км/год – 4,4 секунди.

У салоні Aito M5 встановлені 15,9-дюймовий сенсорний екран з роздільною здатністю 2К та якісна акустика Huawei Sound потужністю 1200 Вт. В якості ключа може використовуватися одна з моделей розумного годинника Huawei. У Китаї цінник Aito M5 стартує від $39 060 з урахуванням субсидій.