Huawei представил свой гибридный кроссовер Aito M5. Его мощность 489 л. с., а стоимость $39 060. рыночная премьера Aito M5 запланирована на 20 февраля 2022 года.

Aito M5 – первая модель бренда Aito, о создании которого Huawei и американский производитель электромобилей и компонентов Seres объявили в начале декабря этого года.

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Как сообщили в Huawei, кроссовер оснащен операционной системой HarmonyOS и системой электропривода Huawei DriveOne “3-в-1”, созданной совместно с Seres. Сотрудничество с последней, в определенной степени, объясняется китайскими корнями: Seres дочерняя компания китайской Sokon Industry Group.

Силовая установка кроссовера – интеллектуальная система с передним асинхронным двигателем переменного тока и задним синхронным с постоянными магнитами. Совокупная отдача агрегатов в топовой версии достигает 489 л. с. Емкость аккумуляторного блока – 200 кВт·ч (в топовой комплектации). Запас хода кроссовера в полноприводной версии – 1102 км по циклу WLTC или 1242 км по CLTC.

В качестве так называемого “увеличителя дальности хода” используется 125-сильный бензиновый четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 1,5 литра. Объем бензобака составляет 56 литров. Заявленный комбинированный расход топлива – 0,8 л на 100 км пути. Время ускорения от 0 до 100 км/ч – 4,4 секунды.

В салоне Aito M5 установлены 15,9-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2К и качественная акустика Huawei Sound мощностью 1200 Вт. В качестве ключа может использоваться одна из моделей умных часов Huawei. В Китае ценник Aito M5 стартует от $39 060 с учетом субсидий.