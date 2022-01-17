У новому році ціни на пальне зростають не тільки через падіння кусу гривні. Є міжнародні чинники які тягнуть ціни угору.

Для паливного ринку перші два тижні нового року ознаменувалися різким підйомом цін. Автомобільні партії дизельного пального зросли на 2 грн/л (+7,6%), а бензини – на 1,58 грн/л (+5,8%). І це не межа, вважають у Консалтинговій групі "А-95".

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З перших днів нового року на європейських ринках почалося впевнене зростання котирувань з усіх видів нафтопродуктів, яке в результаті склало в середньому $54/т (+7,9%). Саме така динаміка визначила нові розрахунки Мінекономіки, які додали бензину 95 коп./л, а дизпальному – 1,34 грн/л.

А спочатку була нафта, подорожчавши 2022 року з $79 до $86/бар., або на 9,1%. Оглядачі вважають, що це наслідок сталого попиту, який уже не реагує на нові хвилі паніки навколо коронавірусу.

Підхльоснуло ціни і послаблення курсу гривні: долар і євро зросли на 2% і 3,5%, до 28 грн і 32 грн відповідно.

Реакція внутрішнього ринку не забарилася. З 4 січня великогуртові ціни на дизельне пальне зросли в середньому на 2 560 грн/т, до 32 620 грн/т (+8,5%).

На найбільшому хабі в Коростені 14 січня операції проходили в діапазоні 27,25–27,40 грн/л, додавши з початку року 2,2 грн/л.

У столичному регіоні прайси зросли в середньому на 2,10–2,30 грн/л, реальні пропозиції на білоруський ресурс озвучувалися у діапазоні 27,00–27,40 грн/л, опускаючись до 26,90 грн/л. Запаси російського дизеля були більшими і пропонувалися набагато дешевше – 26,50–26,75 грн/л.

На Рівненщині прайси з 4 січня зросли в середньому на 2-2,10 грн/л, основні пропозиції були в діапазоні 27,30-27,50 грн/л, хоча зустрічалися і за 27,10 грн/л.

У порту Миколаєва операції проходили в діапазоні 27,30–27,50 грн/л, додавши з початку року в середньому 2 грн/л, нижній поріг стартував із 27,00 грн/л.

На "Укртатнафті" події розвивалися не так швидко, і до фінішу ціни дійшли з ростом на 1,70 грн/л (27,37 грн/л). Клієнти заводу торгували переважно дорожче, аж до 27,55 грн/л.

За оцінками Консалтингової групи "А-95", внутрішні ціни ще не досягли економічно обґрунтованого рівня, оскільки на ринку ще залишаються запаси "дешевого" пального. Якщо ж світовий ринок і далі йтиме вгору, на стелах АЗС на споживачів чекають нові цінові рекорди.