Рік, що настав, готує автомобілістам нові сюрпризи. Найцікавіше буде відбуватись на ринку скрапленого газу

Ціни на бензин та дизельне паливо зростали протягом майже всього 2021 року, однак у грудні вони несподівано обвалилися. Тож які тенденцій є зараз на ринку пального і чого очікувати автомобілістам від року тигра.

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Слідом за нафтою

Грудень порадував автомобілістів деяким зниженням вартості пального. Якщо у листопаді бензин А-95 коштував в середньому по Україні 31,84 гривні за літр, то на кінець року ціна знизилася на більш ніж 1,5 гривні - до 30,22 гривні за літр. Вартість дизельного палива упала на 1,2 гривні - з 30,6 гривні до 29,4 гривні за літр.

Таке зниження ціни пов’язане як з зовнішніми, так і внутрішньоукраїнськими факторами.

"Формула визначення граничної вартості нафтопродуктів, яку застосовує Кабінет міністрів, враховує міжнародні котирування та курс гривні відносно основних валют, - пояснює експерт "Нафторинку" Олександр Сіренко. - Протягом листопада вартість бареля нафти на міжнародному ринку коливалася переважно в проміжку 83-86 доларів. Але на початку грудня вона впала до 70 доларів. Це потягло за собою аналогічне здешевшання всіх нафтопродуктів. Водночас відбулася відносна стабілізація курсу гривні.

На думку експерта, саме ці фактори обумовили помітне зниження цін на нафтопродукти.

Проте навряд чи таке здешевлення триватиме довго, оскільки на нафтовому ринку намітилося подорожчання, і в останні дні грудня барель нафти вже пропонували за 79 доларів. Також фінансисти передбачають подальше поступове ослаблення курсу гривні. Так що уже в січні ціни на АЗС, скоріше за все, підуть вгору.

"Коли Кабмін вийде на роботу після свят, його вже чекатимуть нові міжнародні котирування, відповідно до яких він повинен буде підвищити граничні ціни пального, - говорить Олександр Сіренко. - Скоріше за все, в першій половині січня літр бензину подорожчає приблизно на 50 копійок (тобто літр А-95 коштуватиме майже 31 гривню)".

Кінець епохи дешевого газу

Що стосується скрапленого автомобільного газу, то поки що його ринок уникає різких коливань. Це пальне не подешевшало разом з бензином, але й не зазнало такого стрімкого подорожчання, як природний газ. Протягом останніх місяців ціни на заправках на автогаз зростали поступово.

У вересні ціна скрапленого газу складала близько 17,52 гривні за літр, у жовтні вона досягла 18,45 гривні, у листопаді - 19,05 гривні, і протягом грудня лишалася приблизно на цьому рівні.

"Ціна скрапленого газу не регулюється урядом і залежить від ринкової кон’юнктури, яка складається в Україні і сусідніх державах, - говорить Олександр Сіренко. - Найбільший вплив на неї справляє ситуація на польському ринку. І протягом останнього часу вона залишається стабільною".

"Зима - традиційно спокійний сезон на ринку автомобільного пального, - додає директор консалтингової групи "А 95" Сергій Куюн. - В цей час споживання різко скорочується і, як результат, ціни стабілізуються. Подорожчання газу традиційно відбувається навесні".

Проте в нинішньому році ситуація може різко змінитися, і протягом зимових місяців газ значно здорожчає. Причина цього в тому, що рекордні ціни природного газу, які склалися останнім часом на європейському ринку, починають впливати на спокійний досі ринок пропан-бутану.

"В Україні скраплений газ використовується майже виключно як автомобільне пальне, - говорить Олександр Сіренко. - Через АЗС реалізується 95-97% його об’ємів. Проте в останні місяці ця ситуація активно змінюється. Постачальники газу повідомляють про те, що сьогодні надходить велика кількість замовлень на переобладнання промислового обладнання з природного газу на пропан-бутан. Під загрозою зупинки виробництва через високі ціни на газ виробники шукають дешевші альтернативи".

Збільшення попиту на обладнання, яке працює на скрапленому газі, означає, що найближчим часом, коли його встановлення буде закінчене, зросте попит і на сам газ.

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"На думку учасників ринку, це призведе до значних змін у структурі ринку, - говорить Олександр Сіренко. - Частка автогазу вже у 2022 році скоротиться до 70%. Решта ринку припадатиме на промислові об’єкти".

Збільшення споживання скрапленого газу неминуче відіб’ється на його ціні. Тому автомобілістам варто приготуватися до нового подорожчання вже найближчим часом. А також подумати про доцільність використання газу, як пального.

"Судячи з усього, епоха дешевого скрапленого газу закінчилася, - вважає Сергій Куюн. - Він швидко наздоганяє за ціною інші види пального. Наприклад, за результатами 2021 року бензин і дизель подорожчали в середньому на 16%, тоді як вартість газу виросла на 50%. Якщо раніше газ коштував в 2,5-3 рази дешевше, то зараз його ціна складає 60% від ціни бензину. За таких обставин витрати на встановлення і експлуатацію газового обладнання окуповуються дуже довго, і виникає питання, чи взагалі доцільно переходити на газ".

Повернемося до бензину

Спад інтересу до газу видно і по структурі споживання автомобільного пального. У 2021 році, за даними консалтингової групи "А 95", попит на бензин в Україні виріс на 12%, тоді як споживання газу навпаки зменшилося на 2%.

"Це говорить про те, що люди завозять в Україну машини, але більше не переобладнують їх на газ, віддаючи перевагу бензину, - говорить Сергій Куюн. - І ця тенденція буде лише посилюватися, оскільки попит на скраплений газ у світі зростає, і, відповідно, зростатимуть і ціни".

В Україні ця тенденція може проявитися навіть сильніше, ніж в інших країнах, оскільки постачальники активно користуються залежністю українського ринку від імпорту. Вітчизняні виробники покривають лише 30% потреби ринку. Решта надходить із-за кордону, переважно з Росії, Білорусі і Казахстану.

"При постачанні газу не діє традиційне правило "гуртом дешевше", - пояснює Сергій Куюн. - Виробники, побачивши, що ринок споживає багато їхнього продукту, тільки підвищують ціни. Тому якщо ще кілька років тому Україна купувала скраплений газ дешевше світових котирувань, то тепер вона стала настільки великим споживачем, що постачальники вже продають його нам з додатковою націнкою".

Отже екстремальні ціни на природний газ, що склалися в Європі, скоріше за все вже найближчим часом можуть розхитати ситуацію і на ринку пропан-бутану, що можливо примусить власників автомобілів повертатися до більш традиційного бензину.

Який, скоріше за все, теж, нажаль, дорожчатиме - через зростання цін на нафту та девальвацію гривні.