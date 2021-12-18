За даними Державної служби статистики України протягом поточного року роздрібні ціни на автомобільне пальне зросли на 30,1– 46,6%.

Ціни на автомобільне пальне в Україні стрімко наближаються до рівня країн Європейського Союзу.

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За даними Державної служби статистики, у листопаді 2021 року, у порівнянні з листопадом минулого року, зафіксовано здорожчання:

бензин А-95 + 30,1% – до 31,77 грн (€ 1.04)за літр;

– до 31,77 грн (€ 1.04)за літр; бензин А-92 + 33,2% – до 30,80 грн (€ 1.01) за літр;

– до 30,80 грн (€ 1.01) за літр; дизельне пальне + 31,1% – до 30,58 грн (€ 1.00) за літр;

– до 30,58 грн (€ 1.00) за літр; скраплений газ +46,6% – до 18,78 грн (€ 0.61) за літр.

Для порівняння у сусідніх з Україною державах літр бензину А-95 коштує: