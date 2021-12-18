За даними Державної служби статистики України протягом поточного року роздрібні ціни на автомобільне пальне зросли на 30,1– 46,6%.

Ціни на автомобільне пальне в Україні стрімко наближаються до рівня країн Європейського Союзу.

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За даними Державної служби статистики, у листопаді 2021 року, у порівнянні з листопадом минулого року, зафіксовано здорожчання:

  • бензин А-95 +30,1% – до 31,77 грн (€ 1.04)за літр;
  • бензин А-92 +33,2% – до 30,80 грн (€ 1.01) за літр;
  • дизельне пальне +31,1% – до 30,58 грн (€ 1.00) за літр;
  • скраплений газ +46,6% – до 18,78 грн (€ 0.61) за літр.

Для порівняння у сусідніх з Україною державах літр бензину А-95 коштує:

  • Білорусь - € 0.73
  • Молдова - € 1.01
  • Польща - € 1.31
  • Росія - € 0.61
  • Румунія - € 1.06
  • Словаччина - € 1.49
  • Угорщина - € 1.27