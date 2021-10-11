За минулий тиждень ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому зросли на 1,15 грн/л (+4,4%), бензинів – на 82-94 коп./л, або на 3,0%.

Це стало реакцією ринку на зовнішні котирування, які також дозволяють прогнозувати зростання цін у роздробі наступного тижня на 1 грн/л по бензинам і дизпальному. Про це повідомили в Консалтинговій групі “А-95” за підсумками тижневого цінового моніторингу.

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Усю першу декаду жовтня на європейських ринках тривало зростання котирувань на основні види нафтопродуктів, яке за тиждень (1-8 жовтня) склало в середньому $30/т (+4,4%) на дизельне пальне і $20/т (+2,5%) – на бензини.

Основним драйвером стало зростання котирувань нафти: Brent продовжив летіти вгору, стартувавши з $78 і досягнувши $83/бар. (+5,6%). Минулий тиждень став сьомим поспіль, що показав зростання. Загалом за останні три місяці Brent додав 13%.

Якщо вірити трейдерам, вони чекають подальшого зростання, хоч, за великим рахунком, усе залежатиме від зовнішніх котирувань, які підрозгорнулись наприкінці тижня. Але описана тижнева динаміка дає змогу впевнено прогнозувати підвищення цін на АЗС. Попередні оцінки свідчать про те, що бензин і ДП додадуть по 1 грн.