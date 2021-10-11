За прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 1,15 грн/л (+4,4%), бензинов – на 82-94 коп./л, или на 3,0%.

Это стало реакцией рынка на внешние котировки, которые также позволяют прогнозировать рост цен в рознице на следующей неделе на 1 грн/л по бензинам и дизтопливу. Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95” по итогам недельного ценового мониторинга.

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Всю первую декаду октября на европейских рынках продолжался рост котировок на основные виды нефтепродуктов, за неделю (1-8 октября) составило в среднем $30/т (+4,4%) на дизельное топливо и $20/т (+2,5%) – на бензины.

Основным драйвером стал рост котировок нефти: Brent продолжил лететь вверх, стартовав с $78 и достигнув $83/барр. (+5,6%). Прошедшая неделя стала седьмой подряд, показавшей рост. Всего за последние три месяца Brent прибавил 13%.

Если верить трейдерам, они ждут дальнейшего роста, хотя, по большому счету, все будет зависеть от внешних котировок, которые развернулись в конце недели. Но описанная недельная динамика позволяет уверенно прогнозировать повышение цен на АЗС. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что бензин и ДТ добавят по 1 грн.