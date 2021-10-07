Дизельное топливо уже подорожало с начала месяца на 6,5%, а бензин на 4%. Трейдеры уверены, что цены будут расти и дальше.

Стремительный рост цен на автомобильное топливо в первую очередь связан со значительным подорожанием газа и постепенным ростом цен на нефть.

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Украинский рынок быстро реагирует на внешние изменения. "С начала текущей недели цены в крупном опте на дизельное топливо выросли на 1310 грн/т (до 31 490 грн/т). Мелкооптовые партии за первые три дня недели подорожали на 97 коп./л (до 26,73 грн/л)", – сообщает издание enkorr.ua.

"Стоимость нефтепродуктов на украинском рынке растет под давлением внешних котировок, где стоимость нефти недавно преодолела отметку в $ 80/барр. Всего с начала месяца сырье прошло путь с $78 до $82/барр. (+4,4%)", – считают эксперты.

По словам трейдеров, мало кто сомневается в дальнейшем росте стоимости, который в частности спровоцирован продолжающимся повышением цен на природный газ. Это, в свою очередь, стимулирует спрос на мазут в качестве альтернативы природному газу для отопления.