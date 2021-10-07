Дизельне пальне вже здорожчало з початку місяця на 6,5%, а бензини на 4%. Трейдери впевнені що ціни зростатимуть і надалі.

Стрімке зростання цін на автомобільне пальне у першу чергу пов’язано зі значним здорожчанням газу та поступовим зростанням цін на нафту.

Читайте також: Держрегулювання цін: автомобільне пальне знову дорожчає

Український ринок швидко реагує на зовнішні зміни. “З початку поточного тижня ціни в крупному гурті на дизельне пальне зросли на 1 310 грн/т (до 31 490 грн/т). Дрібногуртові партії за перші три дні тижня здорожчали на 97 коп./л (до 26,73 грн/л)”, - повідомляє видання enkorr.ua.

“Вартість нафтопродуктів на українському ринку зростає під тиском зовнішніх котирувань, де вартість нафти нещодавно подолала позначку в $80/бар.. Загалом із початку місяця сировина пройшла шлях з $78 до $82/бар. (+4,4%)”, - вважають експерти.

За словами трейдерів, мало хто сумнівається в подальшому зростанні вартості, яке зокрема спровоковано триваючим підвищенням цін на природний газ. Це, своєю чергою, стимулює попит на мазут як альтернативу природному газу для опалення.