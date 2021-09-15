Мінекономіки встановило нові граничні ціни, виходячи з яких формується максимальна вартість пального на АЗС.

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 26,61 грн / л і дизпалива - 22,32 грн / л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

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Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,61 грн / літр, на “звичайне” дизпаливо - 29,32 грн / л.

У порівнянні з першою декадою вересня середня ціна на бензин зросла на 67 коп / л, на ДТ - на 63 коп / л.

Як повідомлялось, 14 травня 2021 року уряд прийняв постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р.. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр).

2 червня Кабінет міністрів вніс зміни в формулу розрахунку середньої ціни на паливо. Зокрема, в неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі $ 27 / т, або плюс 66 коп. / Л (з ПДВ) до вартості бензинів і 73 коп. / Л (з ПДВ) - до вартості ДТ.

Нагадаємо, що завдяки держрегулюванню з початку року автомобільне пальне подорожчало більш ніж на 20%