Україна поступово наближається до Європейського Союзу, принаймні, ціни на пальне зовсім скоро можуть стати таким як в ЄС.

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-серпень 2021 року.

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Як змінились ціни у серпні порівняно з груднем 2020 року:

бензин А-92 подорожчав на 23,1% до 29,3 гривень за літр;

бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривень за літр;

дизельне пальне – на 17,9% до 28,4 гривень за літр;

скраплений газ для автомобілів подорожчав на 36,5% до 17,4 гривень за літр.

Нагадаємо, що в середні травня поточного року Міністерство економіки України ввело держрегулювання цін на АЗС. Згідно з цими змінами на період дії карантину максимальна націнка на бензин не повинна перевищувати 5 грн / л, а на дизпаливо - 7 грн / л.