Украина постепенно приближается к Европейскому Союзу, по крайней мере, цены на топливо совсем скоро могут стать таким как в ЕС.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-август 2021 года.

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Как изменились цены в августе по сравнению с декабрем 2020 года:

бензин А-92 подорожал на 23,1% до 29,3 гривны за литр;

бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривны за литр;

дизельное топливо – на 17,9% до 28,4 гривны за литр;

сжиженный газ для автомобилей подорожал на 36,5% до 17,4 гривны за литр.

Напомним, что в середине мая текущего года Министерство экономики Украины ввело госрегулирование цен на АЗС. Согласно этим изменениям на период действия карантина максимальная наценка на бензин не должна превышать 5 грн/л, а на дизтопливо – 7 грн/л.