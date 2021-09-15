Минэкономики установило новые граничные цены, исходя из которых формируется максимальная стоимость топлива на АЗС.

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,61 грн/л и дизтоплива – 22,32 грн/л, на основании которых рассчитывается граничная цена реализации топлива на АЗС.

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Таким образом, с учетом граничных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,61 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 29,32 грн/л.

По сравнению с первой декадой сентября средняя цена на бензин выросла на 67 коп/л, на ДТ – на 63 коп/л.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года правительство приняло постановление, которым с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены граничные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены на топливо. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере 27 $/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) – к стоимости ДТ.

Напомним, что благодаря госрегулированию с начала года автомобильное топливо подорожало более чем на 20%.