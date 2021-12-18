По данным Государственной службы статистики Украины, в течение текущего года розничные цены на автомобильное горючее выросли на 30,1–46,6%.
Цены на автомобильное топливо в Украине стремительно приближаются к уровню стран Европейского Союза.
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По данным Государственной службы статистики, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем прошлого года зафиксировано удорожание:
- бензин А-95 +30,1% – до 31,77 грн (€1.04) за литр;
- бензин А-92 +33,2% – до 30,80 грн (€1.01) за литр;
- дизельное топливо +31,1% – до 30,58 грн (€ 1.00) за литр;
- сжиженный газ +46,6% – до 18,78 грн (€0.61) за литр.
Для сравнения в соседних с Украиной государствах литр бензина А-95 стоит:
- Беларусь - €0.73
- Молдова - €1.01
- Польша - €1.31
- Россия - €0.61
- Румыния - €1.06
- Словакия - €1.49
- Венгрия - €1.27