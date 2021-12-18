По данным Государственной службы статистики Украины, в течение текущего года розничные цены на автомобильное горючее выросли на 30,1–46,6%.

Цены на автомобильное топливо в Украине стремительно приближаются к уровню стран Европейского Союза.

Читайте также: На сколько подорожает автомобильное топливо: прогноз экспертов

По данным Государственной службы статистики, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем прошлого года зафиксировано удорожание:

  • бензин А-95 +30,1% – до 31,77 грн (€1.04) за литр;
  • бензин А-92 +33,2% – до 30,80 грн (€1.01) за литр;
  • дизельное топливо +31,1% – до 30,58 грн (€ 1.00) за литр;
  • сжиженный газ +46,6% – до 18,78 грн (€0.61) за литр.

Для сравнения в соседних с Украиной государствах литр бензина А-95 стоит:

  • Беларусь - €0.73
  • Молдова - €1.01
  • Польша - €1.31
  • Россия - €0.61
  • Румыния - €1.06
  • Словакия - €1.49
  • Венгрия - €1.27