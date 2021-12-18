По данным Государственной службы статистики Украины, в течение текущего года розничные цены на автомобильное горючее выросли на 30,1–46,6%.

Цены на автомобильное топливо в Украине стремительно приближаются к уровню стран Европейского Союза.

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По данным Государственной службы статистики, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем прошлого года зафиксировано удорожание:

бензин А-95 + 30,1 % – до 31,77 грн (€1.04) за литр;

% – до 31,77 грн (€1.04) за литр; бензин А-92 + 33,2 % – до 30,80 грн (€1.01) за литр;

% – до 30,80 грн (€1.01) за литр; дизельное топливо + 31,1 % – до 30,58 грн (€ 1.00) за литр;

% – до 30,58 грн (€ 1.00) за литр; сжиженный газ +46,6% – до 18,78 грн (€0.61) за литр.

Для сравнения в соседних с Украиной государствах литр бензина А-95 стоит: