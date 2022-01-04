Наступивший год готовит автомобилистам новые сюрпризы. Самое интересное будет происходить на рынке сжиженного газа

Цены на бензин и дизельное топливо росли в течении почти всего 2021 года, однако в декабре они неожиданно обвалились. Поэтому какие тенденции есть сейчас на рынке топлива и чего ждать автомобилистам от года тигра.

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Следом за нефтью

Декабрь порадовал автомобилистов некоторым снижением стоимости топлива. Если в ноябре бензин А-95 стоил в среднем по Украине 31,84 гривны за литр, то к концу года цена снизилась на более чем 1,5 гривны – до 30,22 гривны за литр. Стоимость дизельного топлива упала на 1,2 гривны – с 30,6 гривны до 29,4 гривны за литр.

Такое снижение цены связано как с внешними, так и внутриукраинскими факторами.

"Формула определения предельной стоимости нефтепродуктов, которую использует Кабмин, учитывает международные котировки и курс гривны по отношению к основным валютам, – объясняет эксперт "Нефтерынка" Александр Сиренко. – В течение ноября стоимость барреля нефти на международном рынке колебалась преимущественно в промежутке 83-86 долларов. Но в начале декабря она упала до 70 долларов, что повлекло за собой аналогичное удешевление всех нефтепродуктов, в то же время произошла относительная стабилизация курса гривны.

По мнению эксперта, именно эти факторы обусловили заметное снижение цен на нефтепродукты.

Однако вряд ли такое удешевление будет длиться долго, поскольку на нефтяном рынке наметилось удорожание, и в последние дни декабря баррель нефти уже предлагали за 79 долларов. Также финансисты предполагают дальнейшее постепенное ослабление курса гривны. Так что уже в январе цены на АЗС скорее всего пойдут вверх.

"Когда Кабмин выйдет на работу после праздников, его уже будут ждать новые международные котировки, согласно которым он должен будет повысить предельные цены топлива, – говорит Александр Сиренко. – Скорее всего, в первой половине января литр бензина подорожает примерно на 50 копеек (т.е. литр А-95 будет стоить почти 31 гривну)".

Конец эпохи дешевого газа

Что касается сжиженного автомобильного газа, то пока его рынок избегает резких колебаний. Это топливо не подешевело вместе с бензином, но и не испытало такого стремительного подорожания, как природный газ. В последние месяцы цены на заправках на автогаз росли постепенно.

В сентябре цена сжиженного газа составляла около 17,52 гривны за литр, в октябре она достигла 18,45 гривны, в ноябре – 19,05 гривны, и в течение декабря оставалась примерно на этом уровне.

"Цена сжиженного газа не регулируется правительством и зависит от рыночной конъюнктуры, которая складывается в Украине и соседних государствах, – говорит Александр Сиренко. – Наибольшее влияние на нее оказывает ситуация на польском рынке. И в последнее время она остается стабильной".

"Зима – традиционно спокойный сезон на рынке автомобильного топлива, – добавляет директор консалтинговой группы "А 95" Сергей Куюн. – В это время потребление резко сокращается и, как результат, цены стабилизируются. Удорожание газа традиционно происходит весной".

Однако в нынешнем году ситуация может резко измениться и в течение зимних месяцев газ значительно подорожает. Причина этого в том, что сложившиеся в последнее время рекордные цены природного газа на европейском рынке начинают влиять на спокойный до сих пор рынок пропан-бутана.

"В Украине сжиженный газ используется почти исключительно как автомобильное топливо, – говорит Александр Сиренко. – Через АЗС реализуется 95-97% его объемов. Однако в последние месяцы эта ситуация активно меняется. Поставщики газа сообщают о том, что сегодня поступает большое количество заказов на переоборудование промышленного оборудования с природного газа на пропан-бутан. Под угрозой остановки производства из-за высоких цен на газ производители ищут более дешевые альтернативы".

Увеличение спроса на оборудование, работающее на сжиженном газе, означает, что в ближайшее время, когда его установка будет закончена, возрастет спрос и на газ.

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"По мнению участников рынка, это приведет к значительным изменениям в структуре рынка, – говорит Александр Сиренко. – Доля автогаза уже в 2022 году сократится до 70%. Остальные рынки будут приходиться на промышленные объекты".

Увеличение потребления сжиженного газа неизбежно отразится на цене. Поэтому автомобилистам следует приготовиться к новому удорожанию уже в ближайшее время. А также подумать о целесообразности использования газа как топлива.

"Судя по всему, эпоха дешевого сжиженного газа закончилась, – считает Сергей Куюн. – Он быстро догоняет по цене другие виды топлива. Например, по результатам 2021 года бензин и дизель подорожали в среднем на 16%, тогда как стоимость газа выросла на 50%. Если раньше газ стоил в 2,5-3 раза дешевле, то сейчас его цена составляет 60% от цены бензина.

Вернемся к бензину

Спад интереса к газу виден и по структуре потребления автомобильного топлива. В 2021 году, по данным консалтинговой группы "А 95", спрос на бензин в Украине вырос на 12%, в то время как потребление газа наоборот уменьшилось на 2%.

"Это говорит о том, что люди завозят в Украину машины, но больше не переоборудовают их на газ, предпочитая бензин, – говорит Сергей Куюн. – И эта тенденция будет только усиливаться, поскольку спрос на сжиженный газ в мире растет, и соответственно, будут расти и цены".

В Украине эта тенденция может проявиться даже более сильно, чем в других странах, поскольку поставщики активно пользуются зависимостью украинского рынка от импорта. Отечественные производители покрывают всего 30% потребности рынка. Остальное поступает из-за границы, преимущественно из России, Беларуси и Казахстана.

"При поставках газа не действует традиционное правило "группой дешевле", – объясняет Сергей Куюн. – Производители, увидев, что рынок потребляет много их продукта, только повышают цены. Поэтому если еще несколько лет назад Украина покупала сжиженный газ дешевле мировых котировок, то теперь она стала столь крупным потребителем, что поставщики уже продают его нам с дополнительной наценкой".

Так что сложившиеся в Европе экстремальные цены на природный газ, скорее всего, уже в ближайшее время могут расшатать ситуацию и на рынке пропан-бутана, что возможно заставит владельцев автомобилей возвращаться к более традиционному бензину.

Который, скорее всего, тоже, к сожалению, будет дорожать – из-за роста цен на нефть и девальвации гривны.