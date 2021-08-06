Цены на сжиженный автомобильный газ продолжают расти уже несколько недель подряд.

В первые дни августа стоимость сжиженного автомобильного газа в Украине превысила 17 гривен/литр и, похоже, не собирается на этом уровне останавливаться. Что же вызвало подорожание автогаза в нашей стране, что будет с ценами до конца августа, и есть ли надежда на их снижение?

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В Украине дорожает автомобильный газ. С начала августа средняя цена топлива перешагнула рубеж в 17 гривен за 1 литр, а на некоторых автозаправках она уже вплотную подошла к 18 гривнам.

Правительство с середины мая регулирует стоимость автомобильного топлива, регулярно – примерно раз в десять дней, – публикуя индикативные цены на бензин и дизельное топливо, на которые должны ориентироваться операторы рынка при определении цен на своих АЗС. Последний раз Минэкономики обновило эти показатели 3 августа. Согласно им, максимальная розничная цена "обычного" (непремиального) бензина не может превышать 31,86 гривны/литр, "обычного" дизтоплива – 29,24 гривны/литр.

В принципе, средние цены на бензин А-95 и дизель сейчас ниже тех, что установлены Кабмином (по состоянию на 5 августа – 30,27 гривны/литр и 28,45 гривны/литр соответственно). Но со сжиженным автомобильным газом ситуация совсем другая, так как стоимость автогаза не регулируется правительством.

Как было отмечено выше, в последнее время цены на этот вид топлива росли, при этом речь идет не о нескольких днях, а о неделях. И, если еще в начале июля его средняя розничная цена была несколько больше 15 гривен/литр, то по состоянию на 5 августа, она достигла показателя 17,07 гривны/литр.

В июне-июле на отечественном рынке сжиженного газа возникла напряженность из-за сбоя поставок из России, и сегодня этот форс-мажор продолжает влиять на ситуацию, в том числе, ценовую.

По словам эксперта нефтерынка Александра Сиренко, около 80% автогаза в Украине – это импорт, при этом доля в нем российского топлива составляет от 30% до 40%.

Сейчас поставки из России ближе к нижнему уровню, и связано это с волокитой, которая возникла при смене трейдера государственной компании "Роснефть" для Украины.

"Любой кризис с пропан-бутаном в Украине за последние пять лет так или иначе связан с "Роснефтью", – сказал Сиренко. По его словам, на внутренний рынок поступили еще не все объемы, которые заказывались в июне-июле: "Они до сих пор, или в дороге, или растаможиваются – ресурс по бухгалтерии есть, но в наличии его нет".

Также непонятно, как будут осуществляться поставки автогаза "Роснефти" в августе. Дело в том, что спрос на сжиженный на газ – а вместе с ним и стоимость – растет в самой России. "Если там был большой ресурс для экспорта, то сегодня его (в прежних объемах) нет", – отметил в комментарии изданию аналитик консалтинговой компании "А-95" Артем Куюн.

Кроме того, по его словам, растет спрос на сжиженный газ в Польше, Болгарии, Турции, которые также активно используют этот ресурс.

Еще одним крупным поставщиком сжиженного газа в Украину является Казахстан, который тоже в последнее время сокращает объемы поставок. "Вроде бы, этот ресурс пошел на российский рынок, поэтому потихоньку обрезают украинских трейдеров", – говорит Александр Сиренко.

Третий важный поставщик нашей страны – Беларусь, в первую очередь – Мозырский НПЗ, и на этом направлении ситуация тоже складывается не самым благоприятным для нас образом: "Слава богу, он (НПЗ) выходит из ремонтного коматоза, но, если по длинным договорам он поставляет, то спота мы пока не видим".

Не будем забывать и о растущих нефтяных котировках, которые тоже влияют на цены топлива. И, если бензин и дизель реагируют на них достаточно быстро, то автогаз – с некоторым временным лагом, отметил Артем Куюн.

Придется подождать

При этом говорить о том, что в Украине наблюдается дефицит сжиженного автомобильного газа, нельзя. "Он есть на ГНС (газонакопительные станции), но не в свободной продаже, потому что его придерживают", – отметил Александр Сиренко. Почему придерживают? – боятся, что снова начнутся перебои с поставками.

Таким образом, рост цен на автогаз в Украине в ближайшее время продолжится. "В краткосрочной перспективе розница будет догонять опт – повышение будет, но не стремительное и не на значительную величину, – говорит Александр Сиренко. – Цены на рынке выровняются, все трейдеры будут работать в коридоре 17 – 17,9 гривны/литр".

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"На сегодняшний день, с учетом нынешних оптовых цен, есть зазор для подорожания в рознице примерно на 50 копеек", – соглашается Артем Куюн. Он также не исключил, что на отдельных АЗС вскоре появится цена 18 гривен.

Однако, если цены продолжат расти, потребление автогаза начнет снижаться, так как автомобилисты будут "возвращаться" к бензину – потому что использование автогаза целесообразно тогда, когда его цена составляет 50% – максимум 55% от стоимости бензина. Соответственно, падение спроса повлечет за собой и снижение цены.

Это может произойти, начиная с осени. "К октябрю они упадут точно", – говорит Артем Куюн. Но добавляет: "Если не будет каких-то форс-мажоров".

Но до каких уровней упадет цена? Александр Сириенко не исключает, что она вернется к уровню 15 гривен/литр или около того. И произойти это может уже к началу сентября.