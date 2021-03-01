Автомобильный газ уже подорожал до 15,39 грн за литр. Вполне вероятно, что цена на голубое топливо будет расти и в дальнейшем.

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине за месяц (1 февраля – 1 марта) выросла на 2,2 грн за литр или на 17%, до 15,39 грн за литр, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

Читайте также: Автогаз должен подорожать до 16 грн за литр

На дорогих станциях, таких как ОККО, WOG и SOCAR ресурс подорожал в пределах 2-2,5 грн за литр, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн за литр соответственно.

В сети "Привата" ("Укрнафта", "Авиас", ANP и др. Всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 2,20, до 14,70 грн за литр.

Цены также выросли в AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Параллель", "Надежда", Chipo, "Род-Ник", SUN OIL и Mango и др. 2-2,9 грн за литр.

Напомним, оптовые цены на автогаз начали повышаться с начала февраля. За этот период они увеличились на 3820 грн / т или 18,2%.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в период с 1 февраля по 1 марта 2021 г грн за литр: