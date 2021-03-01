Автомобільний газ вже подорожчав до 15,39 грн за літр. Цілком ймовірно, що ціна на блакитне пальне зростатиме й надалі.

Середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні за місяць (1 лютого-1 березня) виросла на 2,2 грн. за літр або на 17%, до 15,39 грн за літр, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95 ".

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На дорогих станціях, таких як ОККО, WOG та SOCAR ресурс подорожчав в межах 2-2,5 грн за літр, до 15,99, 15,98 і 16,48 грн за літр відповідно.

У мережі "Привату" ( "Укрнафта", "Авіас", ANP та ін., Всього 505 станцій з газовими модулями) ціна піднялася в середньому на 2,20, до 14,, 70 грн за літр.

Ціни також зросли в AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Паралель", "Надія", Chipo, "Род-Ник", SUN OIL і Mango та ін. 2-2,9 грн за літр.

Нагадаємо, оптові ціни на автогаз почали підвищуватися з початку лютого. За цей період вони збільшилися на 3820 грн / т або 18,2%.

Вартість скрапленого газу в мережах АЗС в період з 1 лютого по 1 березня 2021 р грн за літр: