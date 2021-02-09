Вже на цьому тижні ціна автогазу може сягнути 16 грн за літр – такий прогноз озвучив експерт.

Автомобільне паливо в Україні продовжить дорожчати. Експерти пояснюють це тим, що ціна на нафту злетіла до 60 доларів за барель. Ціни на бензин і дизель в опті вже виросли на 40 коп. за літр, але все ще відповідають нафті по 53-55 доларів. А це значить, що в найближчий тиждень бензин подорожчає ще на 22-24 коп. за літр. Такий прогноз озвучив директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн.

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Автогаз на цьому тижні теж подорожчає. Зростання складе 75-80 коп за літр, тобто в середньому ціна підніметься майже до 15 грн за літр, підрахував аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн. "На ринку вже відчувається дефіцит ресурсу, ціна в опті підвищилася до 13,8 грн за літр. Тому потенціал зростання в роздробі - до 16 грн за літр", - пояснив Артем Куюн.