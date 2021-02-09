Уже на этой неделе цена автогаза может достичь 16 грн за литр – такой прогноз озвучил эксперт.

Автомобильное топливо в Украине продолжит дорожать. Эксперты объясняют это тем, что цена на нефть взлетела до 60 долларов за баррель. Цены на бензин и дизель в опте уже выросли на 40 коп. за литр, но все еще соответствуют нефти по 53-55 долларов. А это значит, что в ближайшую неделю бензин подорожает еще на 22-24 коп. за литр. Такой прогноз озвучил директор "Консалтинговой группы" А-95" Сергей Куюн.

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Автогаз на этой неделе тоже подорожает. Рост составит 75-80 коп за литр, то есть в среднем цена поднимется почти до 15 грн за литр, подсчитал аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн. "На рынке уже ощущается дефицит ресурса, цена в опте повысилась до 13,8 грн за литр. Поэтому потенциал роста в рознице - до 16 грн за литр", - пояснил Артем Куюн.