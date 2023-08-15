Після підвищення податків на пальне зростання цін не припиняється. Дизель вже подорожчав на 13 грн/л, а бензин А-95 – на 12,75 грн/л.

За другий тиждень серпня (з 7 по 14-е число) ціни на ДП в гурті зросли на чергові 0,75 грн/л, а вартість бензину А-95 за цей же період не змінилася. Загалом вартість пального зростає безперервно із 19 червня. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Гуртові партії ДП 14 серпня пропонувалися в середньому за ціною 46,5 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 44-49 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 0,25-1 грн/л.

Проте ціна на бензин стабілізувалась. У понеділок, 14 серпня, «п’ятірка» пропонувалася в ринок у середньому за 47 грн/л, а торгівля провадилась у межах 45,25-49 грн/л. Це означає, що за тиждень ціна залишилася без змін.

«Протягом тижня ми намагалися підняти ціни до економічно виправданого рівня, проте попит перебуває на низькому рівні, і реалізація йде тяжко. До того ж, із п’ятниці на ринку з’явилась пропозиція портового ДП сумнівного походження, що внесла дисбаланс у цінову картину і вплинула на понеділкові прайси трейдерів», — каже один із операторів. Він додав, що цей «сумнівний» ресурс торгувався на рівні 43,7-44 грн/л, що значно нижче за собівартість нових постачань дизельного пального.

У Консалтинговій групі «А-95» зазначили, що дизпальне дорожчає вже майже протягом двох місяців. Так, перше збільшення оптових цін було зафіксовано 19 червня напередодні повернення «довоєнних» податків з 1 липня. З цієї миті по 14 серпня ціни на дизпальне зросли на 13 грн/л, на бензин А-95 – на 12,75 грн/л.