После повышения налогов на горючее рост цен не прекращается. Дизель уже подорожал на 13 грн/л, а бензин А-95 – на 12,75 грн/л.

За вторую неделю августа (с 7 по 14 число) цены на ДТ в группе выросли на очередные 0,75 грн/л, а стоимость бензина А-95 за этот же период не изменилась. В целом стоимость горючего растет непрерывно с 19 июня. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Оптовая партия ГП 14 августа предлагалась в среднем по цене 46,5 грн/л, а торговый коридор находился в пределах 44-49 грн/л, за неделю этот диапазон вырос на 0,25-1 грн/л.

Однако цена на бензин стабилизировалась. В понедельник, 14 августа, пятерка предлагалась в рынок в среднем за 47 грн/л, а торговля производилась в пределах 45,25-49 грн/л. Это означает, что через неделю цена осталась без изменений.

«В течение недели мы пытались поднять цены до экономически оправданного уровня, однако спрос находится на низком уровне, и реализация идет тяжело. К тому же с пятницы на рынке появилось предложение портового ГП сомнительного происхождения, которое внесло дисбаланс в ценовую картину и повлияло на понедельничные прайсы трейдеров», — говорит один из операторов. Он добавил, что этот «сомнительный» ресурс торговался на уровне 43,7-44 грн/л, что значительно ниже себестоимости новых поставок дизельного горючего.

В Консалтинговой группе "А-95" отметили, что дизтопливо дорожает уже почти в течение двух месяцев. Так, первое увеличение оптовых цен было зафиксировано 19 июня накануне возврата довоенных налогов с 1 июля. С этого момента по 14 августа цены на дизтопливо выросли на 13 грн/л, на бензин А-95 – на 12,75 грн/л.