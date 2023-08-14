Рост цен на горючее продолжается быстрыми темпами. За неделю цена увеличилась на 2 грн/л.

За прошлую неделю средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 1,96 грн/л и составила 51,94 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 1,98 грн/л – до 53,92 грн/л, а дизельное топливо – на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подорожали на 3 грн/л: бензины марки А-95 — до 54,99 грн/л, А-95-премиум — до 56,99 грн/л, ДТ — до 54,99 грн/л. /л. На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали на 2 грн/л: бензин А-95 – до 49,90 грн/л, бензин А-95+ – до 50,90 грн/л, ДП – до 48,90 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, бензин А-92 — до 49 грн/л, дизельное топливо — до 50 грн/л.

Топливо в сети UPG подорожало на 2,5 грн/л: бензины марки А-95 – до 53,40 грн/л, А-95-премиум – до 55,40 грн/л, ДТ – до 51,50 грн/л.

Сети "БРСМ-Нефть", "Авантаж 7", AMIC, Chipo, SOCAR, "Укр-Петроль" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,5-3 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 4 по 11 августа 2023 г., грн/л: