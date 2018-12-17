Наступний сезон Чемпіонату світу з ралі (WRC) найтитулованіший раліст, дев'ятиразовий чемпіон світу Себастьян Льоб проведе у складі команди Hyundai Motorsport. Контракт із французьким гонщиком розрахований на два роки, у сезоні 2019 року Льоб візьме участь в шести з 13 етапів WRC.

У сезоні WRC-2019 кольори Hyundai Motorsport захищатимуть 4 екіпажі: Невілль/ Жільсуль, Міккельсен/Джегер, Сордо/Де Барійо та Льоб/Елена. Причому, новобранці команди Себастьян Льоб і Даніель Елена будуть чергувати свої виступи з екіпажем Дані Сордо і Карлоса Де Барійо - у шести етапах візьме участь французький дует, а ще у восьми - іспанський.

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Першими перегонами для екіпажу Льоб/Елена стане дебютний етап Чемпіонату світу з ралі у Монте-Карло, який стартує наприкінці січня 2019 року. Для Себастьяна Льоба гонка в Монте-Карло стане символічною, адже саме тут він здобув свою першу перемогу в дебютному чемпіонському сезоні WRC-2004 року. З того часу Льоб ще вісім разів ставав чемпіоном світу з ралі, встановивши рекорд.

"Я радий оголосити, що Даніель і я будемо брати участь у шести етапах WRC в складі Hyundai Motorsport у 2019 році. Перемога на Ралі Іспанії в сезоні 2018 року надихнула мене продовжувати змагатися за чемпіонський титул WRC. Співпраця з Hyundai, впевнений, дозволить досягти цієї мети, тому я з нетерпінням чекаю старту нового сезону", - заявив Себастьян Льоб.

У свою чергу, директор Hyundai Motorsport Мішель Нандан зазначив, що підписання контракту з Льобом підніме спортивний потенціал команди, яка за підсумками Чемпіонату світу 2018 року посіла друге місце у Кубку виробників.

"Укладення угоди з таким провідним спортсменом, яким є Себастьян Льоб, свідчить про зростання авторитету і високий спортивний потенціалі нашої команди у WRC", - підкреслив Нандан.

Нагадаємо, що всі чотири екіпажі Hyundai Motorsport змагатимуться за перемогу у Чемпіонаті світу з ралі-2019 на спеціально підготовленому автомобілі i20 Coupe WRC.