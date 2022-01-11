Корейський автовиробник вирішив розповісти історію героя, на ім'я Поліетилентерефталат або просто ПЕТ. Це пластик і Hyundai бачить продовження його історії.

Соціальна короткометражка від Hyundai називається “Подорож ПЕТа – “Продовження” береже планету”. Продовження – це назва нового проєкту Hyundai Continue. Його головна мета у продовженні життя (повторному використанні) пластику, яке допоможе продовжити життя нашій планеті.

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Подорож ПЕТа розпочинається у 1973 році в Нью-Йорку. Через два роки він опинився у Пекіні, у 1984 доля зажбурнула його у Барселону. Подорожуючи річками та океанами, пластиковий герой одного дня опинився на якомусь березі поряд з іншою пляшкою, з іншого виду пластику. Цей персонаж звався Лон. Побалакавши, вони з’ясовують, що вже зустрічались раніше, якраз у 73-му. Дружня розмова обривається на півслові, коли ПЕТа хвилею знову відносить у море. Та через кілька років вони знову зустрінуться, цього разу вже в автомобілі Hyundai. Лон переродився і став частиною цього автомобіля, а ПЕТ так і залишився пластиковою пляшкою. Хоча вже й не такою непотрібною, як протягом півстоліття, “прожитого” ним до цього.

Hyundai комплексно підходить до вторинного використання. Відходи автовиробництва йдуть на пошиття дизайнерського одягу та створення меблів, відпрацьовані акумулятори електромобілів використовуються для живлення лікарень та будинків, в автомобілях широко застосовуються перероблені матеріали. Тепер усі ініціативи з вторинного використання та переробки об’єднані в проєкті Hyundai Continue.