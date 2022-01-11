Корейский автопроизводитель решил рассказать историю героя, по имени Полиэтилентерефталат или просто ПЭТ. Это пластик и Hyundai видит продолжение его истории.

Социальная короткометражка от Hyundai называется "Путешествие ПЭТа – "Продолжение" бережет планету". Продолжение – это название нового проекта Hyundai Continue. Его главная цель в продлении жизни (повторном использовании) пластика, которое поможет продлить жизнь нашей планете.

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Путешествие ПЭТа начинается в 1973 году в Нью-Йорке. Через два года он оказался в Пекине, в 1984 году судьба запустила его в Барселону. Путешествуя по рекам и океанам, пластиковый герой однажды оказался на каком-то берегу рядом с другой бутылкой, из другого вида пластика. Этот персонаж назывался Лон. Поболтав, они выясняют, что уже встречались раньше, как раз в 73-м. Дружеский разговор обрывается на полуслове, когда ПЭТа волной снова уносит в море. Но через несколько лет они снова встретятся, на этот раз уже в автомобиле Hyundai. Лон переродился и стал частью этого автомобиля, а ПЭТ так и остался пластиковой бутылкой. Хотя уже не такой ненужной, как в течение полувека, "прожитого" им до этого.

Hyundai комплексно подходит ко вторичному использованию. Отходы автопроизводства идут на пошив дизайнерской одежды и создание мебели, отработанные аккумуляторы используются для питания больниц и домов, в автомобилях широко применяются переработанные материалы. Теперь все инициативы по вторичному использованию и переработке объединены в проекте Hyundai Continue.