Сьогодні компанія Hyundai Motor офіційно оголосила назву нового восьмимісного позашляховика, виробництво якого стартує у 2019 році. Нова модель отримала ім'я Palisade.

Свою назву позашляховик отримав на честь тихоокеанського курорту Pasific Palisades, розташованого у західній частині Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США).

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Майбутній флагман марки Hyundai отримає сучасний дизайн екстер'єру, восьмимісний салон і містке багажне відділення. Автомобіль оснастять інноваційними системами безпеки, зв'язку та комфорту - усім тим, що цінують майбутні покупці позашляховика, якими Hyundai Motor бачить сім'ї з двома та більше дітьми, що ведуть активний спосіб життя.

Світова прем'єра Hyundai Palisade відбудеться 28 листопада 2018 року на автосалоні в Лос-Анджелесі. Старт продажів позашляховика запланований на літо 2019 року.