Hyundai Motor Group розробила першу в світі предиктивну систему перемикання передач

Інноваційна система прогнозованого перемикання передач (ICT Connected Shift System), яку розробили інженери Hyundai Motor Group, дозволяє автомобілю перейти на оптимальну ступінь в коробці передач на основі інформації про дорожню обстановку і щільність транспортного потоку. Мета використання даної системи - вдосконалити процес водіння та підвищити паливну економічність автомобіля. Ця технологія буде використовуватися на майбутніх моделях Hyundai.

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Сьогодні на більшості моделей Hyundai працюють системи, що адаптують роботу автоматичної трансмісії відповідно до персональних переваг водія. Один із прикладів роботи подібної системи - режим Smart Drive Mode, що функціонує на моделі Santa Fe. На відміну від згаданих систем, ICT Connected Shift System - це перша система, що дозволяє перемикати передачі АКПП інтуїтивно, в залежності від зовнішніх умов - профілю дороги і транспортної обстановки.

ICT Connected Shift System використовує інтелектуальне програмне забезпечення блоку управління трансмісією TCU (Transmission Control Unit), яке збирає і обробляє в режимі реального часу інформацію від оглядових камер, радара інтелектуального круїз-контролю, а також 3D-навігації, в пам'яті якої закладені високоточні карти.

3D-навігація враховує безліч аспектів дорожньої обстановки, включаючи наявність спусків і підйомів на маршруті, якість дорожнього полотна, профілі поворотів, а також інтенсивність транспортного потоку. За допомогою радарного датчика визначається швидкість і відстань між автомобілем та іншими учасниками руху, а фронтальна камера забезпечує інформацію про дорожню розмітку та смугах руху.

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Використовуючи всі ці дані, TCU в режимі реального часу розробляє найбільш оптимальний сценарій перемикання передач автомобіля. Цей сценарій створюється алгоритмом, який програмується штучним інтелектом, і відповідно до нього відбувається перемикання передач. Наприклад, коли система прогнозує відносно тривале уповільнення, відбувається тимчасове розмикання зчеплення в трансмісії і перехід на рух накатом (на нейтральній передачі) для підвищення паливної економічності.

Випробування ICT Connected Shift System, проведені інженерами Hyundai Motor Group на дорозі з великим числом різких поворотів, показали, що при подоланні такої ділянки трансмісія автомобіля, оснащеного системою ICT, робить приблизно на 43% менше перемикань передач в порівнянні з автомобілем, в якому така система не встановлена. Відповідно, використання системи ICT дозволило знизити і частоту використання гальмівної системи приблизно на 11%, що сприятливо позначилося як на зниженні стомлюваності водія, так і на ступені зносу гальм.

При різкому прискоренні автомобіля, коли потрібно було вбудуватися в потік, інтелектуальна трансмісія автоматично переключалася в режим Sport, що робило розгін і маневр простішими. Після вбудовування в потік, система знову поверталася до встановленого раніше режиму руху, дозволяючи вести автомобіль безпечно і економічно.

Нова система також здатна діяти в комплексі з технологіями автономного водіння, над якими працює Hyundai Motor Group. Використання ICT Connected Shift System допоможе істотно підвищити рівень паливної економічності й забезпечити більш стабільні режими руху транспортного засобу.

В майбутньому Hyundai Motor Group планує вдосконалити ICT Connected Shift System. Вона зможе взаємодіяти зі світлофорами з використанням зв'язку стандартів LTE або 5G, а також інтуїтивно розпізнавати наміри водія, дозволяючи зробити керування перемиканням передач ще більш вивіреним й точним.

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