Hyundai Motor Group разработала первую в мире предиктивную систему переключения передач.

Инновационная система прогнозируемого переключения передач (ICT Connected Shift System), которую разработали инженеры Hyundai Motor Group, позволяет автомобилю перейти на оптимальную ступень в коробке передач на основе информации о дорожной обстановке и плотности транспортного потока. Цель использования данной системы – усовершенствовать процесс вождения и повысить топливную экономичность автомобиля. Эта технология будет использоваться на будущих моделях Hyundai.

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Сегодня на большинстве моделей Hyundai работают системы, которые адаптируют работу автоматической трансмиссии в соответствии с персональными предпочтениями водителя. Один из примеров работы подобной системы – режим Smart Drive Mode, функционирующий на модели Santa Fe. В отличие от упомянутых систем, ICT Connected Shift System – это первая система, которая позволяет переключать передачи АКПП интуитивно, в зависимости от внешних условий – профиля дороги и транспортной обстановки.

ICT Connected Shift System использует интеллектуальное программное обеспечение блока управления трансмиссией TCU (Transmission Control Unit), которое собирает и обрабатывает в режиме реального времени информацию от обзорных камер, радара интеллектуального круиз-контроля, а также 3D-навигации, в памяти которой заложены высокоточные карты.

3D-навигация учитывает множество аспектов дорожной обстановки, включая наличие спусков и подъемов на маршруте, качество дорожного полотна, профили поворотов, а также интенсивность транспортного потока. С помощью радарного датчика определяется скорость и расстояние между автомобилем и другими участниками движения, а фронтальная камера обеспечивает информацию про дорожную разметку и полосы движения.

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Используя все эти данные, TCU в режиме реального времени разрабатывает наиболее оптимальный сценарий переключения передач автомобиля. Этот сценарий создается алгоритмом, который программируется искусственным интеллектом, и в соответствии с ним происходит переключение передач. Например, когда система прогнозирует относительно длительное замедление, происходит временное размыкание сцепления в трансмиссии и переход на движение накатом (на нейтральной передаче) для повышения топливной экономичности.

Испытания ICT Connected Shift System, проведенные инженерами Hyundai Motor Group на дороге с большим числом резких поворотов, показали, что при преодолении такого участка трансмиссия автомобиля, оснащенного системой ICT, делает примерно на 43% меньше переключений передач в сравнении с автомобилем, в котором такая система не установлена. Соответственно, использование системы ICT позволило снизить и частоту использования тормозной системы примерно на 11%, что благоприятно сказалось как на снижении утомляемости водителя, так и на степени износа тормозов.

При резком ускорении автомобиля, когда нужно было встроиться в поток, интеллектуальная трансмиссия автоматически переключалась в режим Sport, что делало разгон и маневр проще. После встраивания в поток, система снова возвращалась к установленному ранее режиму движения, позволяя вести автомобиль безопасно и экономично.

Новая система также способна действовать в комплексе с технологиями автономного вождения, над которыми работает Hyundai Motor Group. Использование ICT Connected Shift System поможет существенно повысить уровень топливной экономичности и обеспечить более стабильные режимы движения транспортного средства.

В будущем Hyundai Motor Group планирует усовершенствовать ICT Connected Shift System. Она сможет взаимодействовать со светофорами с использованием связи стандартов LTE или 5G, а также интуитивно распознавать намерения водителя, позволяя сделать управление переключением передач еще более выверенным и точным.

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