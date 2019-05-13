15 травня відбудеться акція протесту власників авто на іноземній реєстрації. Головна вимога – відміна драконівських штрафів за експлуатацію євроблях та демократизація умов розмитнення авто.

Зараз, за офіційними даними ДФС, вартість розмитнення авто сягає 250-650% від його митної вартості. Крім того є і інші витрати пов’язані з корупційною сертифікацією, оплатою послуг брокера та поставкою автомобіля на облік.

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Одна з головних вимог протестуючих – відміна коефіцієнту віку у формулі розрахунку акцизу. Саме цей коєфіціент робить розмитнення вживаних авто таким дорогим. Також у списку вимог значиться відтермінування драконівських штрафів (до 170 тис грн.) за керування автомобілем з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо що за офіційними даними ДФС за пільговий період було розмитнено 218 тисяч легкових авто, 140 тисячі з них – колишні "євробляхи". На час прийняття пільгових умов розмитнення за офіційними даними в Україні знаходилось більше 600 тисяч авто з іноземною реєстрацією. За неофіційними даними їх кількість сягала декількох мільйонів. Очевидно, що переважна більшість автомобілів не була розмитнена, бо вартість розмитнення виявилась надто висока.

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Нагадаємо, що з 24 травня 2019 року за керування автомобілем з іноземною реєстрацією передбачені драконівські штрафи (до 170 тис грн.). Втім, на практиці застосування цієї норми закону може мати небажані наслідки, оскільки кількість не розмитнених автомобілів надто висока, а їх власники згуртовані та скоординовані.