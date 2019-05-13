15 мая состоится акция протеста владельцев авто на иностранной регистрации. Главное требование – отмена драконовских штрафов за эксплуатацию евроблях и демократизация условий растаможки авто.

Сейчас, по официальным данным ГФС, стоимость растаможки авто составляет 250-650% от его таможенной стоимости. Кроме того есть и другие расходы связанные с коррупционной сертификацией, оплатой услуг брокера и поставкой автомобиля на учет.

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Одна из главных требований протестующих – отмена коэффициента возраста в формуле расчета акциза. Именно этот коефициент делает растаможку подержанных авто таким дорогим. Также в списке требований значится отсрочка драконовских штрафов (до 170 тыс грн) за управление автомобилем с иностранной регистрацией.

Напомним, что по официальным данным ГФС за льготный период было растаможено 218 тысяч легковых авто, 140 тысяч из них – бывшие "евробляхи". На время принятия льготных условий растаможки по официальным данным в Украине находилось более 600 тысяч авто с иностранной регистрацией. По неофициальным данным их количество достигало нескольких миллионов. Очевидно, что подавляющее большинство автомобилей не было растаможено, ибо стоимость растаможки оказалась слишком высока.

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Напомним, что с 24 мая 2019 года за управление автомобилем с иностранной регистрацией предусмотрены драконовские штрафы (до 170 тыс грн). Впрочем, на практике применение этой нормы закона могут иметь нежелательные последствия, поскольку количество не растаможенных автомобилей крайне высоко, а их владельцы сплоченные и скоординированные.