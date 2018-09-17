В середу, 19 вересня, урядовий квартал знову заблокують. Очікується, що в цей день будуть прийматись важливі для автомобілістів закони.

Прибічники доступного розмитнення вживаних автомобілів будуть наполягати на внесенні власних правок в прийняті Верховною Радою України в першому читанні законопроекти №8487 та 8488. На їх, думку вказані в законопроектах ставки акцизу надто високі, особливо для старих авто.

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Друга вимога протестувальників – ремонт доріг та наведення ладу в сфері дорожнього господарства.

Третя вимога – недопущення прийняття парламентом законопроекту №7286, який передбачає суттєве обмеження прав водія. Зокрема після зупинки зобов'язує водія передавати документи у руки поліцейському, тримати руки в полі зору поліцейського, дозволяє співробітнику поліції вимагати від водія вийти з машини, тощо.