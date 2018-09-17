Для німецьких дизелів настав вирішальний момент. Їх вже заборонили в трьох великих містах. Інші області теж активно обговорюють цю заборону і готові до цього приєднатися.

У Німеччині суд заборонив автомобілям з дизельними двигунами в'їжджати у Франкфурт-на-Майні. Це підняло проблему дизельних автомобілів на новий рівень. Багато хто побоюється, що тепер і інші німецькі міста вимагатимуть такої ж заборони. Для дизельних авто в Німеччині настав вирішальний момент. Що їх чекає?

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"Дизельний саміт" автоконцернів

У 2017 році німецькі автовиробники, під тиском екологів, провели саміт, на якому визначалася доля автомобілів з дизельними двигунами. Німецькі екологи домоглися через суди заборони використання в деяких районах міст дизельних машин. Справа дійшла до того, що цілі міста теж вирішили послідувати цьому прикладу.

В результаті німецькі автоконцерни на саміті вирішили виплачувати грошові премії за утилізацію старих дизельних авто. Крім того, вони домовилися оновити програмне забезпечення на машинах з дизельними двигунами стандарту Євро-5 і Євро-6.

Позиція екологів

Екологи, громадські діячі та ряд політиків розкритикували рішення "дизельного саміту". Вони порахували, що простого оновлення програмного забезпечення недостатньо. Автовиробникам пропонувалося встановити на всі дизельні машини, навіть вже продані, спеціальне обладнання для зниження рівня викидів СО2.

Автоконцерни не погодилися з цією пропозицією. Чому? Тому, що їм довелося б витратити в цьому випадку дуже значні грошові суми.

У 2018 році заборона в'їзду дизельних машин в деякі німецькі міста стала реальністю. Ініціаторами виступили Гамбург і Штутгарт. Тепер до них приєднався Франкфурт. Їх приклад планують взяти інші міста. У Франкфурті, до речі, з наступного року заборонять в'їзд у центр міста на дизельних автомобілях зі стандартом Євро-5, тобто нових дизелів.

Експерти прогнозують, що 2019 рік стане багато в чому визначальним, після того, як громадськість побачить перші реальні результати заборони дизельних машин.

Доля дизельних авто

У Німеччині налічуються мільйони дизельних автомобілів. Що їх чекає? Чи отримають їх власники компенсацію? Хіба не обмежуються їхні права на вільне пересування? Доля дизельних машин і їх власників зараз знаходиться на піку обговорення громадськості і політиків.

Деякі політичні партії закликають прийняти закон, який би зобов'язав автовиробників переобладнати всі дизельні автомобілі. Але у них є і сильні супротивники, наприклад, в особі Християнсько-Соціального Союзу.

Позиція канцлера Німеччини Ангели Меркель з цього питання поки що не до кінця зрозуміла. Є підстави вважати, що вона певною мірою підтримає автоконцерни.

До кінця поточного місяця уряд Німеччини має прийняти рішення щодо дизельних машин. Яке воно буде – ми з вами скоро дізнаємося.