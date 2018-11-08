Голова громадської організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич пообіцяв спалити свій Range Rover, якщо народні депутати приймуть закони про доступне розмитнення без необхідних поправок.

Вчора "АвтоЄвроСила" почала масштабну акцію в столиці на вимогу підтримати народні правки до законопроектів 8487, 8488.

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Активісти вимагають прийняти так звані “народні” правки до законопроектів 8487, 8488, що передала "АвтоЄвроСила" через депутата Наталлю Веселову, а саме: прибрати коефіцієнт віку у формулі розрахунку акцизу. Це знизить його практично до незначного для автомобіля будь-якого віку, але формально полегшить прийняття змін до діючого закону оскільки бережеться формальна наявність акцизу.

На їх думку, нове доступне розмитнення повинно складатися з чотирьох платежів (ПДВ+Мито+Військовий збір+Акциз), все разом близько 40% від вартості авто на постійній основі для кожного українця. Приблизно таке співвідношення податків до ринкової вартості автомобіля зараз існує при розмитненні нових авто.