Інтерес до автомобілів на електротязі з боку українців невпинно росте. Не останню роль в цьому відіграє діюче митне законодавство – імпорт таких авто не обкладається податками. Така ситуація буде зберігатись до кінця цього року.

У жовтні український автопарк поповнили 643 легкові електромобілі. Таким чином, попит на автомобілі, які працюють виключно на електротязі, виріс в 2,5 раза в порівнянні з жовтнем минулого року.

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Основну масу (88%) зареєстрованих в минулому місяці електромобілів охопили ввезені з-за кордону автомобілі, які вже були в експлуатації.

Найпопулярнішим електромобілем серед українців залишається NISSAN Leaf. В жовтні українську прописку отримали 403 автомобілі цієї моделі. BMW i3 посіла другий рядок рейтингу. Цей електрокар обрали 38 автомобілістів. На третьому місці TESLA Model S з результатом 27 автомобілів. Четвертою за популярністю стала RENAULT Zoe. В активі цієї моделі 24 первинні реєстрації жовтня.Замикає п’ятірку лідерів FIAT 500е – 23 авто.

Також в ТОП – 10 жовтневого ринку електрокарів увійшли:

VOLKSWAGEN е-Golf – 19 шт.; KIA Soul EV – 18 шт.; HYUNDAI Ioniq Electric – 15 шт.; MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive – 14 шт.; SMART Fortwo ED – 13 шт.

Всього з початку року в Україні пройшли першу реєстрацію 4214 електромобілів, що на 89% більше ніж за аналогічний період 2017 року. Частка імпортованого секонд-хенду на первинному ринку електрокарів, як і роком раніше, становила 85 відсотків.