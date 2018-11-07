Сьогодні власники авто на іноземній реєстрації зібрались біля Верховної Ради з вимогою підтримати народні правки до законопроектів 8487, 8488 які регламентують доступне розмитнення вживаних авто.

Рух транспорту в урядовому кварталі не перекривався, але через велику кількість припаркованих авто був сильно ускладнений.

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Простетувальники заявляють що їх акція безстрокова і буде тривати до тих пір, поки їх вимоги не будуть виконані.