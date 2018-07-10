Вже з шостої ранку 11 липня власники автомобілів на іноземній реєстрації зберуться на безстрокову акцію в урядовому кварталі Києва.

У відповідь на початок репресій щодо власників "євроблях", які почались з боку поліції та митниці на виконання постанови Кабміну № 479 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів", активісти громадської організації "АвтоЄвроСила" вирішили провести акцію протесту. Про це вони повідомили своїх прихильників на сторінці в Фейсбук.

11 липня о шостій ранку власники автомобілів на єврономерах збираються біля стін парламенту та уряду на безстрокову акцію протесту. Вони вимагатимуть відставки глави ДФС Мирослава Продана, міністра МВС Арсена Авакова та прем’єра Володимира Гройсмана. Активісти вважають, що згадані чиновники прийняли антиконституційне рішення. Окрім того, юристи "АвтоЄвроСили" підготували позов до суду з цього приводу.

Від депутатів Верховної Ради "євробляхери" вимагають прийняти законопроекти, які дозволять розмитнити їх автомобілі та знизити податкове навантаження при ввезенні усіх вживаних іномарок в країну.

Нагадаємо, що поліція почала штрафувати "євробляхи".