Якщо вимоги "євробляхерів" будуть проігноровані, вони можуть перекрити пункти пропуску на кордонах України.

Головна вимога "євробляхерів" полягає у відміні "драконівських" штрафів, які почнуть діяти з 2020 року. За керування або ввезення "євробляхи" можна отримати штраф у 170 тис. грн. "Якщо наші вимоги будуть проігноровані… Я знаю, що багато хто з вас не зміг приїхати до Києва. Давайте тоді будемо робити ті речі, які будуть викликати занепокоєння у наших міжнародних партнерів", – сказав на камеру голова спільноти "євробляхерів".

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