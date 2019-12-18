Если требования "евробляхеров" будут проигнорированы, они могут перекрыть пункты пропуска на границах Украины.

Главное требование "евробляхеров" заключается в отмене "драконовских" штрафов. За управление или ввоз "евробляхи" можно получить штраф в 170 тыс. грн. "Если наши требования будут проигнорированы ... Я знаю что многие из вас не смог приехать в Киев. Давайте тогда будем делать те вещи, которые будут вызывать беспокойство у наших международных партнеров", – сказал на камеру председатель сообщества "евробляхеров".

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