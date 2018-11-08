Їх не задовольняють нові ставки акцизу, які введені новим Законом.

Очільник руху "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич на мітингу "євробляхарів" під Верховною Радою виразив незадоволення змістом Закону, який в цілому прийняла Верховна Рада Україні 8 листопада. Він висловив думку, що даний Закон "поставив нас на коліна" та "забирає останні гроші з власників авто на євро номерах".

У зв’язку з цим Олег Ярошевич запропонував написати звернення до Президента України щодо накладання вето на даний документ. Після цього депутати мають доопрацювати Закон та зменшити розміри акцизів для розмитнення іноземних автомобілів при ввозі в Україну.

Нагадаємо, що Верховна Рада 250 голосами "за" прийняла нові ставки акцизу та знижку 50% на них для тих, хто встигне їх розмитнити за 3 місяці.