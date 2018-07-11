Зараз в урядовому кварталі проходить акція протесту. Організатори та учасники вимагають лібералізації розмитнення автомобілів.
На даний момент в акції беруть участь до тисячі чоловік. Учасники акції заблокували автомобілями рух по вулиці Грушевського. В бік Кабінету Міністрів та Верховної Ради летять димові шашки, але поки що ситуація знаходиться під контролем.
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Урядовий квартал знаходиться під посиленою охороною правоохоронців. Учасники акції вимагають лібералізації розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.