Зараз в урядовому кварталі проходить акція протесту. Організатори та учасники вимагають лібералізації розмитнення автомобілів.

На даний момент в акції беруть участь до тисячі чоловік. Учасники акції заблокували автомобілями рух по вулиці Грушевського. В бік Кабінету Міністрів та Верховної Ради летять димові шашки, але поки що ситуація знаходиться під контролем.

Читайте також: Влада почала боротися з "євробляхами” на місцях

Урядовий квартал знаходиться під посиленою охороною правоохоронців. Учасники акції вимагають лібералізації розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.