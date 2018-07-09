Місцеві адміністрації та органи ДФС шукають шляхи наведення ладу з автомобілями на іноземній реєстрації, які незаконно їздять дорогами України.

Після постанови Кабміну 20 червня 2018 року № 479 щодо посилення контролю за переміщенням автомобілів на іноземній реєстрації влада на місцях почала власні дії проти цієї категорії транспорту.

Зокрема, губернатор Запорізької області Константин Бриль скликав обласну раду нацбезпеки, де всі силові відомства області вирішили працювати з проблемою спільно.

Зокрема, поліція має зупиняти та реєструвати власників "євроблях", а також посилить контроль саме за цією категорією транспортних засобів. Митники мають знаходити факти підробки документів та фіксувати всі порушення. А виконавча служба має перевірити судові рішення, винесені власникам авто на іноземній реєстрації та посилити виконання стягнень з них.

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Окрім того, митники знайшли новий важіль впливу на "євробляхи". Наприклад, у селі Кіпті Чернігівської області митники встановили тимчасовий пост ДФС, на якому перевіряють законність експлуатації автомобілів з єврономерами.

Активісти руху за легалізацію "євроблях" називають такі методи незаконними та пропонують вирішити проблему у стінах Верховної Ради.

Нагадаємо, що нардеп Ніна Южаніна пообіцяла розглянути проект про легалізацію авто на єврономерах до 13 липня.