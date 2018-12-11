Нардепам пропонують звільнити від відповідальності громадян, які ввезли "євробляхи" для військових потреб. Про це йдеться у нових законопроектах 9382 та 9383, які 7 грудня з’явились на сайті Верховної Ради.

Автори законопроектів пропонують звільнити від майбутніх санкцій тих власників "євроблях", які до 25 листопада 2018 передали у встановленому порядку свої авто для потреб ЗСУ, Нацгвардії, МВС, СБУ чи іншим державним формуванням, які безпосередньо беруть участь в АТО/ООС.

Чиайте також: Що робити з "євробляхою": сім варіантів дій

Крім того, держорганам пропонують дозволити розмитнювати такі "євробляхи" без будь-яких податків. Загадані норми стосуватимуться лише легковиків (категорія УКТ ЗЕТ 8703). Окрім цього, пропонується усі конфісковані авто (за статтями 470 та 480 МКУ) передавати ЗСУ та іншим підрозділам, які беруть участь у ООС.