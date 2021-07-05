У "євроблях" з болгарськими, чеськими та словацькими номерами виникають проблеми з розмитненням. Все через відсутність дипломатичних роз'яснень.

Дипломатичні установи Болгарії, Чехії та Словаччини не надали українській митниці роз'яснення про процедуру зняття з обліку та оформлення договору купівлі-продажу на автомобілі. Тому, українська сторона не до кінця володіє інформацією, як цю процедуру провести коректно.

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На даний момент "євробляхи" на болгарській реєстрації в основному знаходяться в південних регіонах України, з чеської та словацької - масово зустрічаються на Закарпатті. Водії таких транспортних засобів не поспішають на розмитнення, хоча запити до брокерів надходять регулярно.