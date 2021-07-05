У "евроблях" с болгарскими, чешскими и словацкими номерами возникают проблемы с растаможкой. Все из-за отсутствия дипломатических разъяснений.

Дипломатические учреждения Болгарии, Чехии и Словакии не предоставили украинской таможне разъяснения о процедуре снятия с учета и оформления договора купли-продажи на автомобили. Поэтому, украинская сторона не до конца владеет информацией, как эту процедуру провести корректно.

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На данный момент "евробляхи" на болгарской регистрации в основном находятся в южных регионах Украины, с чешской и словацкой - массово встречаются на Закарпатье. Водители таких транспортных средств не спешат на растаможку, хотя запросы к брокерам поступают регулярно.